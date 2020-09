Pogoda. Wracają wysokie temperatury. Prognoza długoterminowa

Pogoda we wrześniu nas wprost rozpieszczała. Temperatury były wyjątkowo wysokie. Dodatkowo było bardzo słonecznie. Ostatnie dni przyniosły już namiastkę prawdziwej deszczowej jesieni. Mokro i zimno było praktycznie w całym kraju.

Wszystko wskazuje jednak na to, że pogoda zacznie się poprawiać. W poniedziałek nie powinno już padać i zrobi się cieplej. Jak wskazuje portal fanipogody.pl, na krótko znajdziemy się w zasięgu klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem znad Rosji. Jednak już w poniedziałek po południu dostaniemy się w zasięg niżu znad Austrii. Do Polski zacznie docierać cieplejsze, ale też wilgotne powietrze.

Temperatura maksymalna będzie oscylować od 9 st. C na południowym zachodzie do 16 st. C na wschodzie kraju i nad morzem. Na południu możliwe są opady deszczu.