Pogoda. Wraca sroga zima. Ostry zjazd temperatury i śnieg

Ostre zawirowania w pogodzie. Od czwartku wraca mroźna zima. Temperatura mocno spadnie. Na termometrach znów zobaczymy nawet minus kilkanaście stopni. Sypnie śniegiem. Możliwe są nawet burze śnieżne.

Pogoda na początku marca może nas zaskoczyć. W środę będziemy jeszcze pod wpływem wyżu Jacqueline. Rano należy spodziewać się zalegających mgieł. W ciągu dnia wraz ze wzrostem temperatury zacznie się rozpogadzać.

Chmury zostaną z nami jedynie na wschodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Na zachodzie i na południu możemy liczyć na więcej słońca. Termometry pokażą od 2 stopni C. na północnym wschodzie do 14 na Dolnym Śląsku. W centrum będzie między 7 a 10 st. C. To będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu.

Kolejne dni przyniosą nam sporą zmianę. Jak wskazuje portal fanipogody.pl, Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad Wysp Brytyjskich i Islandii a rozległym niżem znad Rosji.

Pogoda. Temperatura ostro spadnie

Już w czwartek od północy zacznie napływać do nas arktyczne powietrze znad Skandynawii, które przyniesie ostry spadek temperatur. Jeszcze w ciągu dnia możemy się spodziewać wyższych temperatur na południu Polski. Termometry pokażą od 9 do 12 stopni. Na północy i w centrum w najcieplejszym momencie dnia termometry będzie jedynie między 2 a 6 st. C.

Popołudniu w północnej części kraju termometry pokażą znów jedynie 0 stopni C.

Ventusky.com Źródło: Ventusky.com

Zachmurzenie będzie duże. Spadnie deszcz, a w północnej części kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Dodatkowo istnieje pewne prawdopodobieństwo rozwoju burz śnieżnych.

Ventusky.com Źródło: Ventusky.com

Piątek to już prawdziwy powrót zimy w całym kraju. Sypnie śniegiem. Na najwięcej białego puchu można liczyć na południu. W górach przybędzie nawet 10 cm śniegu. Tam opady utrzymają się najdłużej. Pod wieczór przesuną się już poza granice Polski.

Termometry pokażą od -1 st. C. na Podlasiu przez 2 w centrum do 4 stopni na Dolnym Śląsku. Na obszarach podgórskich i górskich temperatura spadnie nawet do -8 st. C. - prognozuje portal fanipogody.pl.

Ventusky.com Źródło: Ventusky.com

Weekend będzie dosyć pogodny, ale krajobraz jeszcze bardziej się zabieli. W górach może spaść nawet 20-30 cm śniegu. Jak czytamy na portalu twojapogoda.pl, gdy niebo rozpogodzi się, rozpoczną się znaczne spadki temperatury. Lokalnie możemy odnotować nawet -15 stopni.

Zimowa aura pozostanie z nami jeszcze w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Natomiast od środy już widać ocieplenie.

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl.

Spływ arktycznego chłodu do Polski. Pojawi się mróz