Pogoda. Wichury wracają do Polski

Pogoda. Coraz cieplej

Wędrówka kolejnych ośrodków niżowych północą Europy po trajektorii północny Atlantyk- Skandynawia-północno-zachodnia Rosja sprawi, że z zachodu zacznie wlewać się do nas cieplejsze powietrze atlantyckie. Niestety, to atlantyckie ciepło odczują głównie mieszkańcy zachodniej Polski, bo tutaj w kolejnych dniach termometry wskażą od 4 do 7 stopni, a na wschodzie do niedzieli nadal notować będziemy zaledwie od 0 do 2 stopni.