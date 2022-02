Pogoda. Ogromny skok temperatury. Gustav przyniesie nawet 10 stopni na plusie

Pogoda. Słońce, pogodne niebo i iberyjskie i śródziemnomorskie ciepło

Usytuowanie wyżu Gustav nad południową Europą sprawi, że z południowego zachodu i z południa szerokim strumieniem wlewać się do nas będzie początkowo iberyjskie, a następnie śródziemnomorskie ciepło. Stąd w przyszłym tygodniu temperatura wystrzeli w górę i notować będziemy od 4/6 stopni na wschodzie do 8/10 na zachodzie. Niestety, nocne rozpogodzenia i brak tzw. kołderki z chmur sprawi, że noce będą chłodne i nad ranem temperatura spadać będzie do około zera na wschodzie i 5 na zachodzie, ale pamiętajmy, że przy pogodnej nocy, przy gruncie będzie jeszcze o kilka kresek zimniej.