Pogoda w.weekend może zaskoczyć. Nowa prognoza

Choć w ciągu dnia w piątek możemy liczyć na wiosenną pogodę, to jednak rano miejscami kierowcy muszą być przygotowani lokalnie na gęste mgły, które utrzymają się po nocy.

W dzień w piątek w wielu miejscach Polski na termometrach zobaczymy ponad 10 st. Pamiętajmy jednak, że noce będą bardzo chłodne. W piątek nad ranem w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do -4 st. C.

Po mglistym i chłodnym poranku w piątek czeka nas następny ciepły dzień. Na Dolnym Śląsku może być nawet 16 st. C, a o dwa stopnie mniej w Lubuskiem, Małopolsce i Wielkopolsce, ale także na Pomorzu Zachodnim, Opolszczyźnie oraz na Śląsku.

Do 12 st. C temperatura wzrośnie na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na Podkarpaciu.

Pogoda. Chłodny front w sobotę

W weekend na południu i zachodzie (od Niziny Szczecińskiej po Śląsk) temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 14-15 st. Centrum i północ Polski pozostaną w chłodniejszych masach powietrza z północy i temperaturą ok. 10 st. C.