Pogoda we wrześniu na podstawie Kalendarza Stuletniego. "Szarlatani"

Spojrzenie na Kalendarz Stuletni pokazuje, jaka może być pogoda we wrześniu 2023 roku. Jeżeli mielibyśmy wierzyć w wyliczenia, to miesiąc ten rozpocznie się od "wspaniałej, pięknej i ciepłej pogody". Taki stan rzeczy ma potrwać do połowy miesiąca, a później już temperatury znacząco spadną. Wtedy sięgniemy do szafy po grubsze ubrania i kurtki przeciwdeszczowe. Ma padać. Według 100-letniego kalendarza pogodowego wrzesień zakończy się "pochmurną i deszczową pogodą".