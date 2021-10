Pogoda wariuje. Nagła zmiana. Temperatury poszybują w górę

Wraz z niżem Hendrik do Polski wkroczyło w ostatnich dniach wyraźne ochłodzenie. Jednak już od poniedziałku czekają nas znów zmiany. Wyż, który w niedzielę dotarł do Polski, przyniósł zdecydowaną poprawę aury. Nie dość, że podnosi się temperatura, to najbliższy tydzień zapowiada się wyjątkowo słonecznie.