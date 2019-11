WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze pogoda + 1 prognoza pogody oprac. Katarzyna Bogdańska 38 min. temu Pogoda. Walka między Quincy a Mario. Ostre pogorszenie pogody. Nadciąga arktyczny chłód Pogodę w tym tygodniu będzie kształtowała walka między Quincy a Mario. Do środy będzie jeszcze pogodnie, jednak już od czwartku czeka nas pogorszenie pogody, a podczas weekendu spore ochłodzenie. Do kraju zacznie napływać arktyczny chłód. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pogoda zmienia się z dnia na dzień (WXCharts) Pogoda. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, do środy Polska nadal pozostanie w obszarze pomiędzy rozległym i pogodnym wyżem znad Rosji o nazwie Quincy, a odległym niżem o nawie Mario, którego centrum znad Atlantyku przez Wyspy Brytyjskie obierze kurs na Morze Północne. Dodatkowo Mario w walce z Quincy wspierany będzie przez niewielki niż o nawie Luis znad Morza Śródziemnego, południowych Włoch i Grecji. Takie, w zasadzie od dłuższego czasu niezmienne rozmieszczenie ośrodków barycznych (na wschodzie wyż, na zachodzie niż) sprawi, że w dalszym ciągu z kierunków południowych napływać będzie do nas ciepłe, ale wilgotne powietrze znad Morza Śródziemnego. Niestety, w nocy ze środy na czwartek nastąpi przebudowa pola barycznego. Wyż znad Rosji (Quincy) napierany przez niż znad Morza Północnego (Mario) osłabnie, podda się i odsunie się w głąb Azji torując drogę dla ośrodków niżowych. Tą sytuację baryczną wykorzysta niż Mario i w kolejnych dniach śmiało ruszy w drogę na wschód i znad Morza Północnego przez Skandynawię, obierze kurs na północno-zachodnią Rosję. Taka wędrówka niżu sprawi, że w czwartek i w piątek z południowego-zachodu napływać do nas będzie jeszcze ciepłe powietrze, ale jak już Mario znajdzie się nad północno-zachodnią Rosją, to znad koła podbiegunowego zaciągnie arktyczny chłód i skieruje go wprost do Polski. Pogoda podzieli ten tydzień Do środy włącznie, kiedy będziemy jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu znad Rosji (Quincy) prawie w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów. Wprawdzie w wyniku napływu ciepłego, ale wilgotnego powietrza będzie sporo chmur, ale również będą pojawiać się przejaśnienia i od czasu do czasu zza chmur wyglądać będzie słońce. Pomimo dominacji pogodnej i w miarę słonecznej aury, to jednak nie obędzie się bez wyjątków. W poniedziałek słaby deszcz lub mżawka może pokropić w południowo-wschodniej Polsce (Małopolska, Podkarpacie, woj. świętokrzyskie, Lubelszczyzna i południowe Mazowsze), a w środę po południu w pasie zachodniej Polski (od Dolnego Śląska po woj. zachodniopomorskie). Niestety, wraz z przebudowa pola barycznego od czwartku dostaniemy się pod wpływ niżu (Mario) i raz po raz przez obszar Polski przewędrują front atmosferyczne. Czyli w drugiej połowie tygodnia (od czwartku) czeka nas zmienna aura z przelotnymi opadami deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Dopiero w niedzielę, kiedy do Polski zacznie spływać z północy arktyczny chłód opadów deszczu ze śniegiem i samego śniegu należy oczekiwać w pasie północnej Polski (od Zachodniopomorskiego po Podlasie). Pogoda. Wiatr Do środy wiatr powieje z kierunków południowych, w czwartek i piątek zmieni kierunek na południowo-zachodni, a podczas weekendu na północno-zachodni i północny. Do piątki powieje słabo i umiarkowanie dopiero podczas weekendu zwiększy swoja prędkość i w porywach dochodził będzie do 60km/h, a w górach do 100km/h i na dodatek będzie zimny i przenikliwy, północny wiatr. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda. Temperatura Czeka nas spora huśtawka temperaturowa. Do wtorku będzie nadal ciepło, bo około 10 stopni na plusie, tylko na wschodzie chłodniej, bo temperatura wahać będzie się pomiędzy 1.,a 3. kreską. Od środy do piątku temperatura jeszcze podskoczy o kilka kresek w górę i termometry wskażą od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Niestety, w sobotę zacznie już napływać do nas chłodniejsze powietrze, stąd ochłodzi się i termometry prawie w całym kraju wskażą od 7 do 8 stopni. W niedzielę ciąg dalszy ochłodzenia, bo w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 2-4 stopni na północy do 5–6 na południu. Porannych spadków temperatury do (-1) – (-3) stopni należy jeszcze oczekiwać w poniedziałek i we wtorek na północnym-wschodzie. Następne poranki z temperaturą na minusie pojawią się dopiero w niedzielę w pasie północnym. Pogoda na przyszły tydzień W przyszłym tygodniu spory przekładaniec pogodowy – do połowy tygodnia zimno z temperaturą w ciągu dnia na minusie i przelotnymi opadami śniegu i śniegu z deszczem. Druga połowa tygodnia cieplejsza z temperaturą na plusie i przelotnymi opadami deszczu. Dodatkowo podczas zmiany typu pogody (w środę i w czwartek) będzie wietrznie. Konin. Policjant zastrzelił 21-latka. Wiceszef MSWiA: M. Kamiński obserwuje tę sprawę Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące