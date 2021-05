Prognoza na środę. Uwaga na nagłą zmianę pogody

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę będzie dość ciepło. Od 10 stopni Celsjusza na północy i 20 stopni C na południu. W kraju dość duże zachmurzenie. Lokalnie może padać deszcz. Na południu oraz wchodzie Polski spodziewać należy się także burz.

Pogoda w środę 5 maja. Deszcz, burza i nagła zmiana aury

Kamil Walczak z IMGW przekazał, że w niektórych miejscowościach m.in. w Krakowie, Lublinie oraz Rzeszowie może dojść do nagłych załamań pogody. "Miejscami w tym rejonie może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy" – wyjaśnił synoptyk.

Oprócz tego w środę 5 maja należy spodziewać się silnych podmuchów wiatru. Szczególnie silnie będą one na zachodzie kraju i w rejonach nadmorskich.

Najchłodniej w północnej części Polski. W Szczecinie termometry pokażą ok. 10-12 stopni ciepła. W Łodzi i Warszawie około 15 stopni C. Najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu - tam około 20 stopni C.