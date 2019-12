Pogoda. W nocy będzie niebezpiecznie ślisko. IMGW przestrzega przed gołoledzią

W nocy z czwartku na piątek na drogach będzie ślisko. Przewidywane są opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. W niektórych miejscach będzie padał śnieg lub śnieg z deszczem. IMGW wydał ostrzeżenia dla 11 województw.

W nocy z czwartku na piątek temperatura będzie wahała się od -4 st. C na południu Polski do 1 st. C na południowym wschodzie. W centrum kraju możemy spodziewać się od -1 st. C do -2 st. C.