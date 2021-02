Pogoda. "W marcu jak w garncu". Będzie wrzało

Po chłodnym weekendzie, jak wynika z prognoz w serwisie fanipogody.pl, do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze z południa. W południowej i centralnej Polsce temperatura może wzrosnąć nawet do 15°C.

Pogoda w Polsce. Bestia z północy i ciepło z południa

W czwartek z północy zacznie docierać do Polski z północy polarne powietrze. To sprawi, że pomiędzy północą a południem kraju pojawi się duży kontrast termiczny. Podczas gdy termometry na północy pokazywać będą już wartości ujemne, na południu nadal utrzymywać się będzie przyjemna, wiosenna temperatura,

W pierwszy piątek marca ochłodzenie obejmie cały kraj. W nocy i w godzinach porannych spodziewany jest mróz, który może utrzymać się przez 3-4 dni. Najzimniej ma być 6-8 marca, gdy ujemne temperatury utrzymywać się będą przez całą dobę. Jeśli prognozy się sprawdzą, to na północnym wschodzie Polski oraz w górach i rejonach podgórskich termometry mogą wskazywać nawet -15 st. C, a lokalnie nawet - 20 st. C.

Niestety, na ocieplenie liczyć mogą jedynie mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Nawet oni jednak nie powinni oddawać do pralni ciepłych kurtek i płaszczy. Jeśli prognozy się sprawdzą, to ocieplenie to, będzie bardzo krótkotrwałe. W połowie miesiąca znów spłynie do Polski z północy fala mroźnego powietrza, które obejmie cały kraj. Termometry w ciągu dnia wskazywać mogą nawet - 10 st. C.