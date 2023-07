Pogoda w Europie. BWS: nadciąga potężny chaos

W rozmowie z "The Mirror" specjalista wyjaśnił, że najbardziej zagrożone są południowo-wschodnia Anglia i północna Szkocja. - Widzimy przeniesienie suchych, gorących warunków Sahary, do krajów śródziemnomorskich, jakby były pustyniami, a następnie przesunięcie się ich do bardziej północnych części Europy, w tym do Wielkiej Brytanii - stwierdził.