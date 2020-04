Pogoda. Uwaga na burze i śnieg. Alert pogodowy IMGW

Pogoda ułatwi nam respektowanie nakazów służb, które proszą o pozostanie w domach. Przed nami wyraźne ochłodzenie, wiosenne burze z wichurami, a także opady gradu i śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach może spaść do 20 mm deszczu, a wiatr podczas burz może osiągać w porywach prędkość 80 km/h.

Na wiatr powinni uważać również mieszkańcy Polski północno-zachodniej. W Zachodniopomorskiem średnia prognozowana prędkość wiatru to 50 km/h, ale w porywach wiać może nawet 75 km/h.

To jednak nie koniec, bo synoptycy IMGW ostrzegają przed opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy lodowej oraz gradu niemal w całym kraju. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W związku z przebudową układów ciśnienia w poniedziałek i wtorek czeka nas ochłodzenie.

W Lany poniedziałek wraz z frontem chłodnym z północy zacznie spływać arktyczny chłód, stąd na północy (za frontem) temperatura spadnie do 5 st. C, a w centrum i na południu nadal utrzyma się ciepło do 19-20 st. C - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Pogoda. Wyraźne ochłodzenie

W nocy nadal może padać deszcz, a miejscami również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na południowym wschodzie nadal możliwe są burze i ulewy (z sumą opadów do 15 mm). W Tatrach i Bieszczadach synoptycy spodziewają się przyrostu pokrywy śnieżnej do 10 cm. Nocą temperatura na wschodzie i na krańcach południowych spadnie do -3 st., a w centrum do -1 st. C w centrum. Najcieplej będzie nad morzem (do 4 st. C).

IMGW w prognozach zagrożeń zakłada wydanie ostrzeżeń przed przymrozkami w całym kraju.

Wtorek będzie jeszcze dość chłodny, bo od 5 st. C na północnym-wschodzie do 9-10 st. C na zachodzie. Jednak już od środy z dnia na dzień będzie coraz cieplej - zapowiadają eksperci z Cumulusa.

