Pogoda. Będzie zimno, pojawią się przymrozki. Ale deszczu nadal mało

W Polsce północnej tych opadów będziemy mieli raczej niewiele. Nieco więcej deszczu zapowiadamy w głębi kraju, zwłaszcza na południu, gdzie dzięki burzom gdzieniegdzie spadnie go do 15-20 mm. Mamy jednak takie niedobory wody, że podobne sumy opadów powinniśmy notować wszędzie, a nie tylko lokalnie i jedynie przez jeden dzień.

Od wtorku znajdziemy się pod wpływem wyżu, dlatego znowu zacznie przeważać sucha pogoda z rozpogodzeniami, a miejsc z opadami będzie niewiele. We wtorek lokalne, drobne opady deszczu, krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem wystąpią na wschodzie i w centrum, w środę na wschodzie i północy (na Podlasiu może popadać umiarkowanie), a w kolejnych dniach co najwyżej od Pomorza Gdańskiego po Mazury i w Karpatach. Susza dalej będzie się zatem pogłębiać.

Pogoda. Zróżnicowana temperatura

Temperatura w nadchodzących dniach, z małymi wyjątkami, nie będzie zbyt wysoka. Dzisiaj jeszcze na południowym-wschodzie, przed przejściem chłodnego frontu, ociepli się do 20-22 stopni, ale już na zachodzie, Pomorzu i Kujawach prognozujemy zaledwie 7-10 stopni. We wtorek ochłodzenie dotrze do całego kraju – nad ranem, poza południowym-wschodem i wybrzeżem, lekki mróz, a w ciągu dnia od 6 do 10 stopni. Odrobinę cieplej zapowiada się środa, zwłaszcza na zachodzie i południu, gdzie słupki rtęci wzrosną do 11-15 stopni. Reszta Polski pozostanie zimna, z 6-10 stopniami.