Pogoda utrudnia życie kierowcom na północnym wschodzie Polski. Trzy wypadki w woj. podlaskim

Na Podlasiu pogoda zaskoczyła kierowców. Doszło do serii wypadków w miejscowościach: Turna Mała, Baciuty i Ruś. Powodem były niekorzystne warunki drogowe: marznące opady i gołoledź. Ślisko jest również w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Policja ostrzega przed śliskimi drogami w trosce o bezpieczeństwo. Tym bardziej, że na Podlasiu doszło do serii wypadków - informuje portal bialystyokonline.pl. Do pierwszego zdarzenia doszło ok. godz. 16.15 w Turnej Małej na drodze krajowej nr 19.