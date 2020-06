Pogoda. Ulewy i podtopienia. Nowe ostrzeżenia IMGW

Woda wdarła się do budynków mieszkalnych, niszcząc wyposażenie i wyrywając okna. Uszkodzeniu uległy również obiekty publiczne. Wójt gminy Łapanów poinformował o zniszczeniu m.in. żłobka oraz dwóch kościołów, w tym jednego zabytkowego. Na miejscu pracowali strażacy z całej okolicy nie tylko z powiatu bocheńskiego, ale także z sąsiednich powiatów.

W ciągu ośmiu godzin nawet 150 mm deszczu

Jak to wygląda w liczbach? W powiatach limanowskim i myślenickim, w nocy w ciągu 8 godzin spadło lokalnie od 100 do 150 mm deszczu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla powiatu limanowskiego i myślenickiego w nocy 21 czerwca konieczne było podniesienie stopnia ostrzeżenia meteorologicznego do stopnia najwyższego, czyli trzeciego.