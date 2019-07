Pogoda. Temperatura wody w Bałtyku wynosi już nawet 22 st. C. W takich warunkach sinice czują się jak w raju

Pogoda w ostatnich dniach ma pozytywny wpływ na temperaturę wody w Bałtyku. Niewielki wiatr, wysokie temperatury oraz brak opadów sprawiają, że woda w Bałtyku jest coraz cieplejsza. Z takich warunków cieszą się urlopowicze. Ciepła woda jest również rajem dla sinic.

Pogoda sprzyja zakwitowi sinic w Bałtyku

Najnowsze prognozy pogody nie zapowiadają zdecydowanej zmiany aury. W kolejnych dniach będzie burzowo, jednak temperatura utrzyma się powyżej 20 kreski. Wraz z początkiem sierpnia nad Bałtykiem zrobi się upalnie, przez co konsekwencje zakwitu sinic odczuje znacznie większa liczba turystów.

Pogoda a temperatura wody w Bałtyku

Stabilna pogoda, która od kilku dni nie opuszcza polskiego wybrzeża, przyczyniła się do wzrostu temperatury wody w Bałtyku. W piątek woda miała od 19 do 22 st. C.