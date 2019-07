Sinice znowu atakują. To najgroźniejszy gatunek. Toksyna może być śmiertelna

Sinice znowu atakują plaże nad Bałtykiem. W piątek służby sanitarne zamknęły 15 kąpielisk w Zatoce Gdańskiej, a także w Chałupach, Kuźnicy i Jastarni na Półwyspie Hel. Naukowcy ostrzegają, aby nie lekceważyć zakazów kąpieli. Za aktualny zakwit odpowiada jeden z najgroźniejszych gatunków sinic.

Sinice. Tym razem to wyjątkowo groźny gatunek

- Za aktualny zakwit sinic w Zatoce Gdańskiej odpowiada gatunek Nodularia spumigena, niestety ta sinica, choć popularna w Bałtyku należy do najgroźniejszych - mówi WP dr Agata Błaszczyk z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. - Wytwarza toksynę, która niszczy wątrobę. Kontakt ze skażoną wodę może doprowadzić do biegunki i wymiotów. Na ryzyko narażone są również psy i inne zwierzęta, które mogłoby napić się wody - dodaje naukowiec.

Sinice. To największa wakacyjna plaga Bałtyku

Dlatego w ubiegłym roku największe problemy z sinicami plażowicze mieli na początku sierpnia. Powierzchnia wody nagrzała się do 25-26 stopni C. Sinice zakwitły w całej strefie przybrzeżnej Bałtyku, tworząc dryfujący kożuch, sięgający od plaż do kilkuset metrów w głąb morza. Na kilka dni zamknięto 50 plaż. W takiej sytuacji jedyna nadzieja to porywy wiatru, opady deszczu i burze, które mogą przerwać zakwit w ciągu zaledwie godzin.