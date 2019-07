Pogoda nad Bałtykiem. Burzowy weekend nad polskim morzem. Sprawdzamy najnowszą prognozę pogody

Pogoda nad Bałtykiem nie zachęci do plażowania. Nadchodzący weekend będzie burzliwy, przez co urlopowicze nie będą mogli zaliczyć go do udanych. Nad morzem nie zachwyci również temperatura.

Pogoda nad Bałtykiem. Burzowe dadzą się we znaki wielu urlopowiczom (Shutterstock.com, Fot: Shutterstock)

Słoneczny i ciepły weekend na Helu

Pogoda na Helu szczególnie w niedzielę zachęci do wychodzenia na plażę. Sobota rozpocznie się burzowo. Grzmieć i padać może w godzinach 11-13. Później aura się uspokoi, a w miejsce chmur pojawi się pogodne niebo. W zachwyt nie wprawią temperatury. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 21 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. W spacerowaniu nie powinien przeszkadzać wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 17 km/h.

Znacznie lepiej zapowiada się niedziela. Do godziny 14 będzie pochmurnie, a temperatura osiągnie 20-21 st. C. Do korzystnych zmian w pogodzie dojdzie po godzinie 14. Na niebie pojawi się wtedy słońce, a słupki rtęci wzrosną nawet do 25 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie 26 st. C. W niedzielę prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 17 km/h.

Burza w Świnoujściu pokrzyżuje plany urlopowiczów

Pogoda w Świnoujściu może uniemożliwić wypoczynek nad brzegiem Bałtyku. Synoptycy prognozują na sobotę burzę, która będzie dawać się we znaki od godziny 11 do późnej nocy. W Świnoujściu nie zachwyci również temperatura. W ciągu dnia termometry odnotują tylko 19-21 st. C. W sobotnie popołudnie spacerowicze powinni uważać również na silny wiatr. Jego prędkość będzie osiągać nawet 30 km/h.

Znaczącej poprawy pogody nie przyniesie również niedziela. Dzień będzie pochmurny, ale nieco cieplejszy niż sobota. Termometry odnotują od 20 st. C rano do maksymalnie 23 st. C po południu. Temperatura odczuwalna wzrośnie do 24 st. C. Niestety po południu we znaki ponownie da się burza. Grzmieć może od godziny 14 do końca dnia. W niedzielę nie przeszkadzać wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 21 km/h.

Burza w Ustce

Niebezpiecznie w weekend może być również w Ustce. W sobotę dzień przywita mieszkańców i urlopowiczów umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą wynoszącą 19-20 st. C. Około godziny 11 w Ustce rozpocznie się burza, która zakończy się dopiero około godziny 20. W jej trakcie mogą pojawić się silniejsze podmuchy wiatru. Po południu oprócz burzy do spacerowania nie zachęci również temperatura. Termometry odnotują maksymalnie 21 st. C.

W niedzielę powinno być nieco cieplej, ale na słoneczną aurę trzeba będzie jeszcze poczekać. Rano termometry odnotują 20-22 st. C, a po południu temperatura wzrośnie do 25 st. C. Niestety około godziny 14 w Ustce pojawi się burza, której towarzyszyć będą opady deszczu i wiatr sięgający 22 km/h. Taka aura utrzyma się do końca dnia.

Burzliwa pogoda w Mielnie

Burze w nadchodzący weekend dadzą się we znaki również wczasowiczom w Mielnie. W sobotę grzmieć może od godziny 11 do 22. Mimo grzmotów i opadów deszczu w Mielnie nie powinno być zimno. Rano termometry odnotują 18-20 st. C, a po południu ociepli się nawet do 24 st. C. W sobotę nie powinno również mocno wiać. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 12 km/h.

Zdecydowanie cieplej, a wręcz upalnie powinno być w niedzielę. Już rano termometry pokażą 20-22 st. C. Po południu ociepli się do nawet 29 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 31 st. C. Niestety dzień będzie pochmurny, a od godziny 14 burzowy. Grzmieć i padać będzie do końca dnia. Szczególnie intensywne opady mogą pojawić się w godzinach 17-20.