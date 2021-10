Pogoda szaleje. W Europie prawdziwy upał. Jak będzie w Polsce? Najnowsza prognoza

Od początku października południe Europy zaleje prawdziwy upał. Jak wskazuje portal fanipogody.pl, bardzo wysokie temperatury pojawią się w Hiszpanii, Turcji, we Włoszech, na Węgrzech. Nieco chłodniej zrobi się pod koniec najbliższego weekendu, ale na krótko. W okolicach 3-5 października temperatury spadną do ok. 20 stopni Celsjusza. W tygodniu znów będzie gorąco. Termometry pokażą nawet ponad 30 stopni.