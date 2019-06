Pogoda szalała na Pomorzu. Nawałnice i grad na Półwyspie Helskim

Niespokojna pogoda na Pomorzu. Porywisty wiatr, burze i nawałnice w szczególności dały się we znaki osobom przebywającym m.in. na Półwyspie Helskim. Jak podaje tvnmeteo.pl, na Zatoce Helskiej w łódce uwięzione zostały cztery osoby, złamał im się ster.

Na Pomorzu obowiązuje drugi stopień alarmów przed burzami z gradem. Mieszkańcy tego regionu i odwiedzający go turyści musieli sie liczyć z opadami obfitego deszczu.

Do godziny 16 sopocka straż pożarna odnotowała 11 zgłoszeń, głównie związane są z podtopieniami i zalaniami. Jednak, jak powiedział młodszy kapitan Janusz Gawlak w rozmowie z tvnmeteo.pl, woda powoli opada.

Jak donosi tvnmeteo.pl, niebezpiecznie rówież było na Helu. - Mamy 18 zdarzeń. Głównie to pompowanie wody z posesji, ulic i piwnic. Na Helu pali się pustostan, co może być pośrednio związane z wyładowaniami atmosferycznymi. Na miejscu działa pięć zastępów strażackich. Na Zatoce Helskiej w łódce uwięzione zostały cztery osoby, złamał im się ster. Ratownicy ich ewakuowali i doholowali łódkę do portu w Pucku - powiedział młodszy aspirant Krzysztof Minga z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.