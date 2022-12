Pogoda. Sylwester i Nowy Rok pod parasolem. Temperatura zaskoczy

Pogoda. Porywisty wiatr

Zawirowania w polu barycznym polegające na ścieraniu się północnych ośrodków niżowych z południowym wyżem sprawią, że do końca roku będziemy się zmagać z silniejszym wiatrem, który na ogół w porywach powieje do 40-60 km/h. Natomiast kulminacja porywów przypadnie na sylwestra, bo tego dnia średnio w kraju powieje do 60/80 km/h, w pasie wybrzeża do 90, a w górach do 100 km/h. Oczywiście na Bałtyku pojawi się sztorm do 10/11 st. Bft.