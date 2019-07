Pogoda. Światowe modele są zgodne. Nad Polskę wracają upały i żar

Pogoda tego lata jest bardzo kapryśna. Przed nami jeszcze kilka dni w kratkę - z opadami i temperaturami w przedziale 20-25 st. C. Potem wróci fala upałów, a termometry znów oscylować będą w granicach 30 kreski.

Pogoda na niedzielę. Możliwy grad

Ale zanim termometry wystrzelą do góry, czeka nas kilka przyjemnie ciepłych i ożywczo mokrych dni. W niedzielę pogoda będzie w kratkę. Dość duży obszar kraju zajmie chłodne powietrze znad Bałtyku, dochodzące do centrum kraju i wypierające na południe zachmurzenie średnie i budujące się w nim w ciągu dnia chmury wypiętrzone z opadami. Termometry pokażą wartości podobne do tych z początku weekendu. Możemy się spodziewać od 20 kresek na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku. Znów powieje silny wiatr.