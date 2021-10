Pogoda. Śródziemnomorskie ciepło. Na zachodzie nawet 20 stopni

Niedziela i poniedziałek jeszcze chłodne, ale już od wtorku wystrzeli śródziemnomorskie ciepło

Wyż znad południowej Europy przy współpracy z niżem rosyjskim z północnego zachodu sprowadzał będzie do nas chłodniejsze polarno – morskie masy powietrza. Zatem w niedziele i w poniedziałek termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 10 do 13 stopni. We wtorek nieco cieplej, bo do 15 stopni będzie tylko w wąskim pasie zachodnim. Natomiast we wtorek i w środę południowy wyż przesunie się nad Bałkany i Morze Czarne i wtedy z południa zacznie już do nas docierać śródziemnomorskie ciepło. Stąd już we wtorek temperatura na zachodzie poszybuje w okolice 17 kreski, a 10 stopni termometry odnotują już tylko na wschodzie. W środę śródziemnomorskie ciepło rozleje się po całej Polsce i na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wschodzie do nawet 20 na zachodzie.