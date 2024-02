Pogoda spłata figle. IMGW pokazało prognozę eksperymentalną

Kwiecień chłodny i mokry

Kolejny miesiąc może rozczarować mieszkańców całej Polski. Wszędzie bowiem przewidywane są nie tylko opady przewyższające normę. Również niekorzystna może być temperatura powietrza, która z kolei mieścić się będzie poniżej normy. Oznacza to, że będzie chłodniej niż wskazuje norma z lat 1991-2020. Na przykład w Zakopanym norma ta wynosiła od 5,3 do 6,7 stopni Celsjusza, w Gdańsku od 6,9 do 7,8 stopni Celsjusza, z kolei w Zielonej Górze od 8,7 do 10 stopni.