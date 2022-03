Pogoda. Sobota kapryśna, niedziela pogodna

Pogoda. W weekendową noc plus na zachodzie, minus na wschodzie

Przemieszczanie się przez Polskę sobotniego frontu sprawi, że w nocy z soboty na niedzielę południowo-zachodnia i południowa Polska jeszcze przykryta będzie frontowymi chmurami (kołderką z chmur), stąd tutaj temperatura utrzyma się na plusie i nad ranem odnotujemy około 4/5 stopni. Natomiast na północnym wschodzie i na wschodzie po przejściu frontu rozpogodzi się, w wielu miejscach prawie do bezchmurnego nieba, wiec tutaj temperatura poleci w dół i na 2 m spadnie do -1/-2, a przy gruncie nawet do -4/-5 stopni.