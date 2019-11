Pogoda. Śnieg, mżawka i gołoledź. Trudne warunki na drogach. Alerty IMGW

Pogoda coraz bardziej zaczyna przypominać zimową. Uważajmy na drogach i chodnikach, bo mogą być śliskie po marznących opadach i przez gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla pięciu województw.

To nie będzie łatwy początek dla kierowców w dużej części Polski. Na północnym wschodzie musimy być przygotowani na opady śniegu, które będą słabe, ale utrudnią poruszanie się po drogach. Na wschodzie kraju synoptycy IMGW zapowiadają opady mżawki i deszczu, które miejscami mogą powodować gołoledź.

To jednak nie koniec ostrzeżeń, bo na północy, zachodzie i na południu lokalnie mogą utrzymywać się mgły. W Elblągu, Jeleniej Górze i w okolicach Chojnic po godz. 6 widzialność była ograniczona do 100 m - podaje TVN24.

Najchłodniej o poranku jest na krańcach wschodnich (-4 st. C), a im dalej na zachód, tym temperatura wyższa (do 4 st. na południowym zachodzie). W ciągu dnia wszędzie powinno być na plusie, a na Dolnym Śląsku na termometrach zobaczymy nawet 10 st. C.