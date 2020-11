Pogoda. Śnieg i przeszywający chłód. To już zima?

Miejscami nawierzchnie dróg i chodników mogą być jednak bardzo śliskie. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 4 st. C, a w górach i na terenach przedgórskich może chwycić mróz (nawet -3 st. C).

W piątek na termometrach zobaczymy od 2 st. C do 6 st. C (na Podhalu ok. -1 st. C), czyli w niektórych regionach nawet o 6-8 st. C mniej niż w czwartek.