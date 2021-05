Pogoda. Słoneczny początek tygodnia. Od środy możliwe burze

Początek tygodnia przywitał nas piękną, słoneczną pogodą, która jednak może nie potrwać długo. Jak poinformował w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - od środy pojawią się burze, a w czwartek może się ochłodzić.

Słonecznie, ciepło i bez opadów - z taką pogodą zaczęliśmy kolejny, majowy tydzień. Co prawda IMGW nie ma dla nas optymistycznych informacji, ale jak wynika z prognozy przygotowanej na ten tydzień, mimo możliwych burz, które zaczną pojawiać się od środy i ochłodzenia, które przyjdzie w czwartek - noce pozostaną ciepłe.

We wtorek nawet 28 st. C

Wiosenna aura pozostanie z nami jeszcze do wtorku i utrzyma się niemal w całym kraju. Możliwe zachmurzenie i przelotny deszcz może jutro wystąpić jedyne na zachodzie Polski. Z kolei najcieplejszy moment dnia pozwoli cieszyć się nam ponad 20 st. C w niemal całym kraju. Nad morzem i na wschodzie Polski temperatura na termometrach będzie wskazywać od 19 st. C, zaś na zachodzie nawet 28 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany lecz chwilami porywisty i dość silny (w porywach do 60 km/h.). Jak wskazuje IMGW, na Przedgórzu Sudeckim oraz Opolszczyźnie może to być nawet do 75 km/h. Wiał będzie na ogół z południa lub południowego wschodu.

W środę zmiana pogody

Środek tygodnia niestety będzie już nieco chłodniejszy. Maksymalna temperatura na naszych termometrach wyniesie od 19 st. C na wschodzie, do 25 st. C na południowym zachodzie.

Wystąpią również przelotne opady deszczu na zachodzie kraju, natomiast na południu mogą powstać burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 70 km/h. Pozostały obszar kraju będzie jednak nadal słoneczny.Wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, okresami porywisty – prognozuje IMGW.

Czwartek przyniesie ochłodzenie

Jak zapowiadają meteorolodzy IMGW, w czwartek nastąpi nieznaczne ochłodzenie. Pojawi się również więcej chmur, które mogą przynieść przelotne opady deszczu. Z kolei piątek i sobota z miejscowymi burzami. "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo wschodni i południowo-wschodni, od piątku z kierunków zachodnich" – zapowiada w prognozie IMGW.

Nocne temperatury wskażą od 5 st. C na wschodzie do około 10 st. C na zachodzie i nad morzem. Z kolei maksymalna temperatura wyniesie od 13 st. C na północy, do 18 st. C na południu i zachodzie.

Synoptycy IMGW zapowiadają też, że niedziela w całym kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. W nocy będzie chłodniej (od 4 st. C do 8 st. C), natomiast dzień może okazać się delikatnie cieplejszy – temperatura wskaże od 15 do 19 kresek na termometrach. Z zachodu będzie wiał słaby wiatr.

Źródło: PAP/IMGW