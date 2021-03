Pogoda. Silny wiatr i mróz. IMGW wydał ostrzeżenia

Na północy i w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść ok. 5 cm. W Sudetach spadnie do 7 cm białego puchu. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin najcieplej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 0 st. C, 1 st. C. Cieplej będzie w centrum kraju (od 4 do 9 st. C) i na Zachodzie (9 st. C)