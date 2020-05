Pogoda przyniesie zmiany. Nad Polskę nadchodzi arktyczny mróz

Pogoda w ciągu kilku następnych dni zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczać. Do Polski powróci zimne, arktyczne powietrze, a nasz kraj znajdować się będzie pomiędzy rozległym niżem znad północno-zachodniej Rosji, a wyżem znad Atlantyku i Wysp Brytyjskich. Znad północy do Polski naprzemiennie trafiać będzie polarno-morskie oraz arktyczne powietrze. Eksperci twierdzą, że ciepłe powietrze spływać będzie jedynie na mieszkańców południowo-wschodniej Polski, którzy odczują wpływ Półwyspu Iberyjskiego.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW

W nocy spodziewać się można przymrozków, sięgających nawet do minus kilku stopni, co może doprowadzić do znacznego pogorszenia warunków na drodze. Wystąpić mogą też opady ciężkiego śniegu, które doprowadzą do łamania się drzew i zrywania trakcji energetycznej.