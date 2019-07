Pogoda – prognoza na środę, 10 lipca 2019. Lato zmieniło się w jesień. Deszcz, wiatr, a miejscami burze. Najlepiej mają osoby jadące nad morze

Pogoda – środa, 10 lipca 2019. Trzy słowa, które opisują pogodę w Polsce? Wieje, leje i grzmi. Upalne lato zmieniło się jesień. Najcieplejszą temperaturą mogą cieszyć się osoby, które pojechały nad morze.

Pogoda – środa, 10 lipca 2019

Poranek wszędzie chłodny i niemal jesienny. Na większości stacji pomiarowych poranne temperatury notują na poziomie około 11 stopni. Ciekawostką jest temperatura nad samym morzem. W Kołobrzegu i Darłowie temperatura wzrosła do 16 stopni (pomiar na 06:00 CEST). Ze zdjęć satelitarnych wynika, że poza południowo zachodnią Polską wszędzie wiszą ciężkie i fioletowe chmury. Najwięcej deszczu notuje się w łódzkim oraz lubelskim. Pada lokalnie także na Podkarpaciu. Niestety wygląda na to, że z tego typu pogodą pozostaniemy jeszcze przez tydzień. Sytuacja baryczna nadal nie ulega znaczącym zmianom. Nad Atlantykiem króluje układ wysokiego ciśnienia, który blokuje wszelaki napływ ciepłych mas powietrza z południa. Gdyby na zachodzie królował niż, a na wschodzie wyż, to znów nad Polską zagościłyby trzydziestki, a tak? Tak mamy całkiem ciekawą jesień tego lata.