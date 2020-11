Pogoda. Prognoza długoterminowa i arktyczny chłód. Wróci ciepło?

Nie jest wykluczone, że przed nami ostatnie cieplejsze dni, a może nawet godziny tegorocznej jesieni. W środę miejscami możemy liczyć jeszcze na 11-12 st. C, ale w czwartek musimy być przygotowani na ochłodzenie. Stanie się to za sprawą niżu, który ściągnie do nas od zachodu arktyczny chłód.