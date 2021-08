Polarne powietrze zdominuje pogodę w Polsce

Niedziela będzie raczej pochmurna. Synoptycy IMGW przewidują przelotne opady na Dolnym Śląsku oraz burze w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Podczas burz możliwe będą również opady gradu. Najchłodniej będzie na północy kraju, gdzie temperatury wyniosą od 18 do 21 stopni Celsjusza. Na pozostałych obszarach termometry pokażą od 22 do 27 kresek. W nocy na krańcach południowych mogą pojawić się ulewne deszcze, podczas których spaść może do 30 mm wody na metr kwadratowy.