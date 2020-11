Pogoda. Pochmurna aura nie da za wygraną. Wartości jednocyfrowe na termometrach

Po pochmurnym i mglistym poniedziałku aż trudno w to uwierzyć! Nad Polską mamy wyż. Nie oznacza to wcale, że będzie wszędzie pogodnie. Do piątku będzie to wilgotny zgniły wyż, a więc taki, który może przynieść sporo gęstych mgieł, niskich chmur i zamgleń. Rozpogodzenia będą występować głównie na Podlasiu, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będzie więcej słońca w tych regionach, ale za to zapowiadają się tam zimne noce z temperaturami nawet lekko poniżej zera.