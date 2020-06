Pogoda. Piątek upłynął pod znakiem burzy. Prognoza pogody na sobotę nie napawa optymizmem

Piątek w wielu regionach Polski upłynął pod znakiem burz. Najgorsza sytuacja panowała na Podkarpaciu, gdzie po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu doszło do poważnych zalań. Prognoza pogody na sobotę również nie napawa optymizmem. Mimo że słupki rtęci wskazywać będą do 27 st. C., to nie zapomnimy o deszczu.

(PAP)