Pogoda. Piątek bardzo ciepły, ale nadciągają burze

To będzie kolejny bardzo ciepły, a nawet gorący dzień. Od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk odnotujemy nawet 27-28 st. C. W głębi kraju termometry wskażą ok. 25-26 st. C, a najchłodniej piątek zapowiada się na wschodzie i w rejonach podgórskich, gdzie zapowiadamy maksymalnie ok. 22-24 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo bądź umiarkowanie.