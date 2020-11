Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Wyraźna zmiana

Pogoda. Szykujcie się na ochłodzenie

Poniedziałek i wtorek zapowiadają się pochmurnie, ale nigdzie nie powinno padać. Będzie za to coraz chłodniej. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C. na Podlasiu i Mazowszu przez 7 st. C. w pasie od Śląska po Małopolskę do 12 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.