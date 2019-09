Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed burzami

Pogoda. Burze w najbliższych godzinach nie odpuszczą mieszkańcom Mazowsza i Lubelszczyzny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia

Alerty IMGW obowiązują aż do piątkowego wieczoru. Z prognoz wynika, że wiatr może wciąż osiągać prędkość do 75 km/h, a miejscami spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy.