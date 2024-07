Pogoda nie da nam spokoju. Synoptyk IMGW ostrzega

Jak podaje Gawron, w sobotę do wieczora przewiduje się umiarkowane zachmurzenie, które okresami może wzrastać do dużego. Na terenie całego kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz na wybrzeżu, miejscami przewidywane są burze z gradem i opadem deszczu do 30-50 mm. W trakcie burz, porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 60-65 km/h, a miejscami na południowym wschodzie nawet do 90 km/h. Temperatura na wybrzeżu wyniesie od 20 do 22 st. C., w centrum kraju około 26-27 st. C., a na krańcach południowo-wschodnich kraju może osiągnąć nawet 35 st. C. Wiatr, poza obszarem burz, będzie umiarkowany, okresami porywisty, z porywami do około 55-60 km/h.