Pogoda. Nawet minus 18 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed mrozem

Alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem na Śląsku dotyczy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. Według IMGW temperatura minimalna w nocy miejscami wyniesie tam od -17 do -14 st. C, a temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od -3 do -1 st. C. Jak wynika z prognoz, średnia prędkość wiatru będzie się wahać 2 do 7 km/h.