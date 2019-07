Pogoda. Najpierw afrykański żar, potem nagła zmiana

Pogoda. Ciepło, upalnie, potem nagły zjazd temperatury. Pogoda szykuje nam prawdziwy rollercoaster. W weekend zaleje nas śródziemnomorski i afrykański żar. Jednak już za kilka dni potężna zmiana.

Pogoda w sobotę

O ile na przeważającym obszarze burze będą raczej słabe lub umiarkowane, to uważajmy, na północy i na południowym wschodzie kraju, bo tutaj popołudniowe burze będą gwałtowne, z ulewnym deszczem (do 10 – 20 l/m2) i porywistym wiatrem (do 70 – 85 km/h), a nawet z lokalnymi opadami gradu.

Pogoda na niedzielę

Niedziela będzie już znacznie pogodniejsza, bo przez cały dzień prawie w całej Polsce będzie słonecznie i bez opadów. Dopiero po południu i to tylko w pasie północnym (od woj. zachodniopomorskiego po Podlasie) oraz w całym paśmie gór i na ich przedgórzu (od Sudetów po Bieszczady) na pogodnym niebie pojawią się mocno wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus. One przyniosą intensywniejsze opady deszczu (do 10 – 20 l/m2) oraz gwałtowne burze z porywistym wiatrem do 90 km/h. Mogą się zdarzyć także opady gradu.