Pogoda na wrześniowy weekend. Czesi już wiedzą

Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 24 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h i stopniowo słabnący - podaje IMGW.