Pogoda na weekend. Wracają wysokie temperatury

W nadchodzący weekend bez upałów i umiarkowanie ciepło. W sobotę w wielu miejscach będzie trzeba uważać na popołudniowe burze. Możliwy także grad. Od niedzieli znów zrobi się ciepło.

Pogoda na sobotę

Bez opadów do końca dnia pozostanie tylko północno-zachodnia Polska (w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem). O ile na przeważającym obszarze kraju burze będą raczej łagodne i niegroźne, to uważajmy, bo na południu (głównie w pasie gór i przedgórza od Sudetów po Bieszczady) mogą być gwałtowniejsze. Popada intensywnie do 20 l/m2 i może wiać wiatr do 70 km/h. Możliwy także grad.