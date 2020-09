Pogoda na weekend. Lato nie odpuszcza. Wysokie temperatury w całym kraju

Pogoda na niedzielę. Ciepła nie zabraknie

Pogoda. Co po weekendzie?

W poniedziałek centrum pogodnego i słonecznego wyżu znad Alp dotrze nad Polskę, we wtorek zagości na pograniczu Białorusi z Ukrainą, a w środę zsuwając się na południe obejmie wschodnią Ukrainę. Obecność wyżu sprawi, że przez większą część tygodnia utrzyma się ładna, słoneczna aura, a na dodatek z dnia na dzień będzie coraz cieplej. O ile w poniedziałek i wtorek na zachodzie ponownie temperatura przekroczy 25 stopni, to w środę i w czwartek ciepło to rozleje się już po całym kraju, a na zachodzie, w centrum i na południu temperatura zacznie dobijać nawet do 30 kreski w cieniu.