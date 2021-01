Pogoda na weekend. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, nawet do 140 km/h

Piątkowa pogoda sprawiła, że w niektórych częściach Polski mogliśmy zapomnieć o zimie. Jednak do wieczora dokuczał silny wiatr. Na koniec weekendu możemy znów spodziewać się ochłodzenia.

Nowy tydzień przyniesie nam dodatnie temperatury w dzień. W nocy wystąpią niewielkie przymrozki.

Pogoda w piątek zaskoczyła wiele osób. Wszystko za sprawą ciepła. We Wrocławiu termometry pokazały aż 12 stopni Celsjusza. Jednak na południu cały czas wieje silny wiatr. Utrzyma się on do godzin wieczornych.

Pogoda na dziś - piątek 22 stycznia

W piątek pogoda może przynieść także opady deszczu. Wystąpią one w północno-zachodniej części kraju. Najzimniej na Suwalszczyźnie - tam termometry pokażą 2 stopnie C. Cieplej już w Centrum i na Pomorzu, bo około 6 stopni C. Najwięcej stopni będzie jednak na Dolnym Śląsku i zachodzie kraju. We Wrocławiu słupki pokażą 12 stopni C.

Chłodniej będzie jednak w nocy z piątku na sobotę. Na Pomorzu -3 stopnie C, w centrum 1 stopień C, a na południowym wschodzie kraju termometry pokażą 5 stopni C. "Tam wieje wiatr. Co prawda jest on silny, ale jest to wiatr halny – ciepły, suchy" - powiedział synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Pogoda na weekend 23-24 stycznia. Nie będzie już tak ciepło

Od soboty synoptycy zapowiadają ochłodzenie. "Od zachodu wkroczy chłodne powietrze" - przekazał Walijewski zaznaczając, że jest to dziwne, gdyż masy zimnego powietrza napływają zazwyczaj z północy lub południowego wschodu.

W sobotę na zachodzie kraju spadnie śnieg. Tam maksymalna temperatura do 2 stopni C. W Centrum i na wschodzie nadal ciepło - nawet do 7 stopni C. Najcieplej jednak na południu i południowym wschodzie - tam termometry wskażą 9 stopni C.

Temperatura w całym kraju zacznie jednak spadać w nocy. Wpływ na to będzie miał przypływ zimnego powietrza. Termometry pokazać na zachodzie około -3 stopni C, około -1 stopnia C w Centrum oraz na wschodzie Polski. Cieplej będzie w południowo-wschodniej części kraju - tam do 4 stopni na plusie.

Pogoda w niedzielę będzie jeszcze chłodniejsza niż w sobotę. Najcieplej będzie na południowym wschodzie około 7 stopni C. Na północny może padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. W nocy w wielu miejscach w Polsce temperatura spadnie poniżej zera. Szczególną uwagę powinni więc zachować kierowcy.