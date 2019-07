Pogoda na weekend - góry. Sprawdź, jakiej prognozy pogody spodziewać się na górskich szczytach w sobotę i niedzielę. Kasprowy Wierch, Śnieżka, Rysy i inne

Pogoda na weekend w górach – lipiec 2019. Zobacz, jakiej prognozy pogody należy spodziewać się w górach w nadchodzącą sobotę i niedzielę. Kasprowy Wierch, Śnieżka, Rysy, Tarnica, Świnica.

Pogoda na weekend – góry

Polskie szczyty co roku przyciągają masę pasjonatów górskich wędrówek. Zobacz, jakiej pogody należy spodziewać się w górach, w nadchodzący weekend.

Pogoda w górach – Kasprowy Wierch

W sobotę, 20 lipca, turyści zdobywający Kasprowy Wierch powinni przygotować się na pochmurny dzień. Temperatura o 6 rano wyniesie 10 stopni Celsjusza, a najcieplej, bo 18 stopni będzie koło godziny 12. Niestety, o tej porze należy spodziewać się również deszczu, a po godzinie 15 także burz z piorunami. Wiatr będzie wiał w porywach do 26 km/h, a godzinie 21 termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. W poniedziałek, 21 lipca, temperatura na w niedzielę na Kasprowym Wierchu o godzinie 6 wyniesie 15 stopni. Najcieplej będzie koło godziny 12, a termometry pokażą wówczas 19 st. Wiatr osiągnie w porywach 25 km/h. O godzinie 21 temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza. Chociaż nie będzie burz, należy oczekiwać przelotnych opadów deszczu.

Pogoda w górach – Śnieżka

Ładniejszej pogody należy natomiast oczekiwać na Śnieżce, gdzie w sobotę termometry pokażą 13 st. O godzinie 13. Najcieplej będzie o godzinie 18, kiedy termometry pokażą 23 st. Chociaż od godziny 12 do 18 wystąpi zachmurzenie, turyści nie będą musieli obawiać się deszczu. Wiatr osiągnie w porywach 17 km/h, a o godzinie 21 temperatura wyniesie aż 21 st. Burzowo będzie natomiast w niedzielę, 21 lipca. O godzinie 6 termometry pokażą 17 st., a najcieplej będzie o godzinie 12, gdy temperatura wzrośnie do 21 st. Od godziny 12 do 18 należy jednak spodziewać się burz. Niebo rozpogodzi się o godzinie 21, wówczas temperatura wyniesie 18 st. Wiatr osiągnie w porywach 24 st.