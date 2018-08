Pogoda na weekend – chwilowy koniec z upałami

W nadchodzący weekend w znacznej części kraju będzie o wiele chłodniej niż przez ostatnie dwa tygodnie. W górach temperatura może spaść poniżej 20 stopni.

Pogoda na weekend - niewielkie ochłodzenie w całym kraju

Pogoda na piątek 9 sierpnia

Już w piątek w wielu miastach w Polsce będzie o wiele chłodniej. Dodatkowo nad nasze niebo napłyną chmury, z których może spaść deszcz. Najcieplejszym miastem w piątek będzie Wrocław. Mieszkańców śląska ochłodzenie i deszcze niestety nie dotknął. W piątkowe popołudnie odnotujemy tam około 24-26 st. C. Przez cały dzień będzie tam bardzo słonecznie. W Warszawie termometry wskażą około 28 st. C., jednak popołudnie mogą tu występować opady deszczu. Szczecin i Kołobrzeg będą cieszyły się słońcem i temperaturą w przedziale 23-24 st. C. Nieco cieplej będzie w Gdańsku i na Helu. Termometry wskażą tam 26-28 st. C., ale po południu wystąpią opady deszczu. Wschodnia część kraju również zostanie zasłana chmurami, a mieszkańcy tych rejonów będą zmagać się z deszczami. Spodziewana temperatura to 28-30 st. C.

Pogoda na sobotę 10 sierpnia

Pogoda na sobotę zapowiada się ciepło i słonecznie dla województw śląskiego i lubuskiego, a zarazem chłodno i deszczowo dla pozostałej części kraju. Mieszkańcy Ziemi Lubuskiej odpoczną nieco od ponad 30 stopniowych upałów, ale ochłodzenie nie będzie duże, ponieważ termometry w sobotę wskażą tam około 27 st. C. Pogodnie i nieco chłodniej będzie również w rejonie pomorza. W Szczecinie i Kołobrzegu będzie około 23 st. C. W Gdańsku 25 st. C. Pogoda w Polsce centralnej i wschodniej będzie stała pod znakiem deszczu. Padać będzie od Warszawy przez Białystok i Lublin, aż po Kraków i Zakopane. Termometry w tych rejonach wskażą nie więcej niż 25 st. C. W Zakopanem temperatura może spaść poniżej 20 st. C.

Pogoda na niedzielę 11 sierpnia