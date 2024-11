Pogoda na weekend. Chłodno, mgliście i wilgotno

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że nad Europą dominuje rozległy wyż znad Ukrainy i Białorusi. Polska znajduje się pod jego wpływem, co skutkuje napływem cieplejszego powietrza polarnego morskiego z zachodu.

W sobotę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, z wyjątkiem zachodu i północy kraju, gdzie będzie małe. Na południowym wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki, a w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. W Tatrach spodziewany jest śnieg. Rano i wieczorem lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 6 st. C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach porywisty, z kierunków południowych, a w centrum i na południowym wschodzie zmienny.

Noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie duże. Miejscami wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie do 100 m, na południu i zachodzie również marznące.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C na południu, zachodzie i w centrum do 2 st. C miejscami na wybrzeżu i południowym wschodzie. W obszarach podgórskich temperatura spadnie do minus 6 st. C. Wiatr będzie słaby, w górach umiarkowany i dość silny, z kierunków południowych.

Niedziela z umiarkowanym zachmurzeniem

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie okresami duże. Rano i wieczorem miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na południu i zachodzie do 6 st. C nad morzem i na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich Karpat temperatura będzie się wahać między 2 a 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, a wieczorem w Sudetach porywy do 55 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w sobotę przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Rano możliwe są silne zamglenia oraz słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków zmieniających się.

