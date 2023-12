Pogoda na święta. Zaskoczenia nie ma

W dzień od północnego zachodu stopniowo zacznie się ochładzać, temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C, 7 st. C na północy do 10 st. C, 11 st. C miejscami na południu. Wiatr nadal będzie dość silny i silny, nad morzem okresami bardzo silny, zachodni. Na południu porywy wiatru osiągać będą do 65 km/h, w centrum do 80 km/h, na północy do 85 km/h, a nad morzem do 90 km/h.